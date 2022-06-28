Минобороны России дало исчерпывающее разъяснение по Кременчугу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ракетный удар по складу оружия и боеприпасов в украинском Кременчуге, отметив, что Минобороны РФ дало исчерпывающие объяснения по этой ситуации.

Как ранее сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, 27 июня ВКС России высокоточным оружием уничтожили поступившие из США и Европы европейских стран вооружения и боеприпасы. Цель находилась в районе Кременчугского завода дорожных машин. При детонации боеприпасов загорелся неработающий торговый центр.

Песков отметил, что военное министерство полностью отвергает заявление киевского режима о том, что атакован был именно торговый центр, пишет "Интерфакс".

"Я предлагаю ориентироваться именно на разъяснение нашего Минобороны", – сказал Песков журналистам во вторник.