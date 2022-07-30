New York Times сообщила о противостоянии Блинкена и конгрессменов

Включение Москвы в соответствующий список единогласно поддерживают Сенат и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.
Как пишет в субботу газета New York Times, Блинкен уже несколько недель сопротивляется давлению законодателей, так как такой шаг вынудит Госдеп ввести санкции против союзников США, имеющих деловые отношения с Россией.
Ранее американский Сенат принял символическую резолюцию с призывом к Госдепу объявить Россию спонсором терроризма. Блинкен заявил, что это решение не будет означать последствий для России в практическом плане, пишет РИА Новости.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала не оставить "пропагандистский ход" Вашингтона без ответа.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле предупредили о крайне негативных последствиях для отношений РФ и США при таком развитии ситуации.