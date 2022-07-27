Штаты не видят смысла включать РФ в список "государств – спонсоров терроризма"

Госсекретарь США Энтони Блинкен читает, что вносить РФ в список стран – спонсоров терроризма не имеет смыла. Потому, что те издержки, которые Запад уже навязал Москве, соответствуют эффекту от включения в этот список.

Впрочем, дипломат добавил, что Госдеп продолжает изучать этот вопрос, так как следует законам США, пишет агентство ТАСС. Ранее Блинкен объявил, что планирует поговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Темами разговора станут экспорт украинского зерна и судьба граждан США, которые задержаны в России.