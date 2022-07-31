Пелоси не стала анонсировать посещение Тайваня

Сайт спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси опубликовал список стран, которые политик планирует посетить во время своего азиатского турне.

В заявлении спикера говорится, что Пелоси вместе с делегацией Конгресса ожидают в Сингапуре, Малайзии, Республике Корея и Японии. Упоминания о Тайване в списке нет.

В состав делегации входят члены Конгресса Грегори Микс, Марк Такано, Сьюзан Делбин, Раджа Кришнамурти и Энди Ким.

Ожидается, что на встречах высокого уровня участники обсудят мировую безопасность, экономику, пандемию COVID-19, климатические изменения, права человека и демократическое управление.

В МИД КНР ранее заявляли, что в случае визита Пелоси на остров Пекин обязательно примет решительные и действенные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, пишет РИА Новости.