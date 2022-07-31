Экс-глава МИД Австрии указала на невежество Европы

Говоря о нынешней обстановке в Европе, Кнайсль выразила мнение, что кризис произошел из-за "глубоко укоренившегося евроцентризма", который выражается в невежестве и высокомерии по отношению к другим странам, в том числе и России, а также пренебрежении существующим геополитическим раскладом.
По ее словам, "Европа нуждается в России больше, чем Россия в Европе", поэтому европейским политикам не стоит относиться к Москве как к врагу, склоняя ее к тесному сотрудничеству с Пекином.
Напомним, в начале июля бывший министр иностранных дел Австрии была вынуждена покинуть страну из-за угроз убийством.