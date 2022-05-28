В Европе есть страны, желающие наладить отношения с Россией

Ряд европейских стран, в частности Германия, Франция и Италия, прилагают заметные усилия к тому, чтобы продвигать процесс мирного урегулирования на Украине и налаживать диалог с РФ, но не могут сильно отступать от линии США и Великобритании, которые заинтересованы в затягивании кризиса. Такое мнение высказал президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends политолог Тиберио Грациани.

"Но их предложения не могут сильно диссонировать с тем, что хотят в Вашингтоне и Лондоне, где настроены затягивать конфликт", – сказал он.

По словам эксперта, действия Берлина, Парижа и Рима продиктованы тем, что в их странах возникает все больше сложностей социального, экономического и промышленного характера. Причем спровоцированы они "беспрекословным подчинением" США, НАТО и Брюсселю.

Однако, продолжил Грациани, в случае значительного отхода от американской и натовской линии "старая Европа" подвергнется значительному давлению как со стороны Вашингтона и Североатлантического блока, так и руководства ЕС. В результате еще большую поддержку может получить более жесткая позиция таких стран, как Польша или прибалтийские государства.

Тем не менее мнение о том, что лучше больше не посылать оружие Киеву, постепенно укрепляется. В этом политолог видит сигнал определенного кризиса внутри НАТО, однако он может быть преодолен за счет дальнейшего расширения альянса, пишет ТАСС.

Примерно такую же точку зрения высказал внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис в статье, опубликованной в журнале Newsweek. Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, призвал официальный Киев к началу переговоров с Москвой в ближайшие несколько месяцев, чтобы "избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть".