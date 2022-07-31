Появились подробности о состоянии Чубайса

В воскресенье, 31 июля, стало известно о том, что Анатолий Чубайс попал в реанимацию. Источник в окружении экс-спецпредставителя президента России рассказал подробности о его состоянии.

Как сообщалось, Анатолий Чубайс находится в одной из европейских клиник. Ему поставили диагноз — синдром Гийена-Барре. По словам источника, знакомого с ситуацией, состояние экс-главы "Роснано" улучшилось. Именно после проявления симптомов синдрома Чубайс и оказался в больнице, сообщает ТАСС.

О госпитализации бывшего главы "Роснано" рассказала Ксения Собчак. О случившемся ей сообщила супруга Чубайса.

Cиндром Гийена-Барре — это редкая аутоиммунная болезнь, при которой антитела атакуют миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. В результате происходящего больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях.

Точные причины развития болезни неизвестны. В большинстве случаев синдром появляется после бактериальных и вирусных инфекций.