Появились подробности о состоянии Чубайса

Как сообщалось, Анатолий Чубайс находится в одной из европейских клиник. Ему поставили диагноз — синдром Гийена-Барре. По словам источника, знакомого с ситуацией, состояние экс-главы "Роснано" улучшилось. Именно после проявления симптомов синдрома Чубайс и оказался в больнице, сообщает ТАСС.
О госпитализации бывшего главы "Роснано" рассказала Ксения Собчак. О случившемся ей сообщила супруга Чубайса.
Cиндром Гийена-Барре — это редкая аутоиммунная болезнь, при которой антитела атакуют миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. В результате происходящего больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях.
Точные причины развития болезни неизвестны. В большинстве случаев синдром появляется после бактериальных и вирусных инфекций.