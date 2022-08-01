Песков сообщил о готовности помочь Чубайсу

Российские власти окажут помощь госпитализированному в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре экс-главе Роснано Анатолию Чубайсу, если поступит соответствующая просьба. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он добавил, что в Кремле опечалены известями о госпитализации бывшего топ-менеджера.

​​​"Безусловно, это печальные новости, мы желаем ему скорейшего выздоровления", – сказал Песков, добавив при этом, что не обладает всей информацией.

Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс находится в реанимации одной из европейских клиник. По словам его супруги, ему внезапно стало плохо, начали отниматься руки и ноги.

По данным итальянского издания La Repubblica, первые симптомы недомогания Чубайс почувствовал во время отдыха на курорте Коста-Смеральда на Сардинии. Как утверждает ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-главы Роснано, в ходе лечения синдрома Гийена-Барре ему стало лучше.

Добавим, что точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций.

В мае стало известно, что Чубайс покинул Россию. В конце этого же месяца появилась информация о том, что у него могут быть миллиарды в европейских банках. Правоохранительные структуры взялись за проверку.