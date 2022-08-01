Песков сообщил о готовности помочь Чубайсу

Также он добавил, что в Кремле опечалены известями о госпитализации бывшего топ-менеджера.
"Безусловно, это печальные новости, мы желаем ему скорейшего выздоровления", – сказал Песков, добавив при этом, что не обладает всей информацией.
Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс находится в реанимации одной из европейских клиник. По словам его супруги, ему внезапно стало плохо, начали отниматься руки и ноги.
По данным итальянского издания La Repubblica, первые симптомы недомогания Чубайс почувствовал во время отдыха на курорте Коста-Смеральда на Сардинии. Как утверждает ТАСС со ссылкой на источник в окружении экс-главы Роснано, в ходе лечения синдрома Гийена-Барре ему стало лучше.
Добавим, что точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций.
В мае стало известно, что Чубайс покинул Россию. В конце этого же месяца появилась информация о том, что у него могут быть миллиарды в европейских банках. Правоохранительные структуры взялись за проверку.