На территории Украины продолжается специальная военная операция. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало очередную сводку с театра военных действий за минувшие сутки.

Высокоточным ударом уничтожены две пусковые установки американской РСЗО "Хаймарс", которые располагались на территории харьковского завода "Украинские энергетические машины". Уничтожено не менее 53 националистов и иностранных наемников.

В том же Харькове ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Погибло не менее 200 националистов, уничтожено семь единиц военной техники.

В результате тяжелых и безвозвратных потерь, которые несут боевики ВСУ на Харьковском и Запорожском направлениях, отмечается массовое дезертирство и оставление боевых позиций. Личный состав 93-й механизированной бригады и 128-й горно-штурмовой бригады практически в полном составе покинул передовую, переместившись в центральные и западные районы.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией продолжается работа по уничтожению военных объектов.

За минувшие сутки уничтожено: два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Северск и Каленики в ДНР, центр обеспечения ГСМ военной техники в районе Никополя Днепропетровской области. Нанесены удары по живой силе и военной технике ВСУ в 239-ти районах.

В Одесской области уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса "Гарпун".

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Уманского в ДНР уничтожена артиллерийская батарея ВСУ. Уничтожено восемь украинских взводов РСЗО "Град", шесть минометных и артиллерийских взводов на боевых позициях в ДНР.

Средствами ПВО сбито 10 БПЛА в Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР.