Байден подтвердил ликвидацию главаря "Аль-Каиды"

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о ликвидации главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Он был убит в своей конспиративной квартире в Кабуле во время ракетного удара.

Уроженца Египта, долгое время бывшего правой рукой Усамы бен Ладена, выследили еще в апреле. В столицу Афганистана, как отметили в Вашингтоне, возглавивший террористическую организацию в 2011 году аз-Завахири перебрался вместе с женой, дочерью и внуками, при этом о его "миграции" знали представители "Талибана" (запрещен в РФ), но скрывали эту информацию.

Опознать разыскиваемого на протяжении долгих лет высокопоставленного террориста удалось благодаря снимкам, сделанным, когда он выходил на балкон квартиры (ее пределов он все это время не покидал). Во время очередного приема солнечных ванн – ранним утром 31 июля – он и был уничтожен двумя ракетами Hellfire.

Представители американской администрации утверждают, что операция была проведена так, что никто, кроме аз-Завахири, не пострадал – его родственники находились в другой части дома. Подтверждения этой информации не поступало.

Сообщения о ликвидации аз-Завахири, который на родине, в Египте, заочно приговорен к смертной казни за поддержку терроризма, появлялись и ранее, но спустя несколько месяцев он выпускал видеозаписи и опровергал эти сведения.

Выпускник медицинского факультета Каирского университета, который он закончил в 1974 году, большую часть своей жизни провел в борьбе со светскими властям, а в конце 1990-х годов вместе с последователями присоединился к "Аль-Каиде" (запрещена в РФ). За информацию о его местонахождении власти США были готовы заплатить до 25 миллионов долларов.

"Теперь правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет", – заявил Байден.