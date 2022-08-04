Два человека пали жертвами обстрела центра Донецка

По меньшей мере два человека погибли в результате ракетного удара со стороны ВС Украины по центру Донецка. Трех из пяти пострадавших доставили в больницы, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Обстрелу подвергся Ворошиловский район города, система ПВО перехватила восемь ракет, два снаряда разорвались рядом с отелем Donbass Palace и в непосредственной близости от музыкально-драматического театра, где сегодня должна была состояться церемония прощания с полковником Ольгой Качурой.

На данный момент известно о двух погибших, пять человек, в том числе два сотрудника скорой помощи, получили ранения.

Церемонию прощания с Качурой, которой президент РФ присвоил звание Героя России посмертно, отложили на неопределенный срок, все собравшиеся находятся в укрытиях.