СК возбудил дело после обстрела ВСУ драмтеатра и гостиницы в Донецке

Сотрудники Следственного комитета России расследуют обстоятельства обстрела центра столицы ДНР украинскими националистами. По уточненным данным, число мирных жителей, погибших в результате этого удара, выросло до восьми человек.

Напомним, украинской стороной 4 августа около 10:30 минут был нанесен артиллерийский удар из тяжелых вооружений по Ворошиловскому району Донецка, где в тот момент проходила церемония прощания с гвардии полковником Ольгой Качурой.

В результате обстрела были повреждены здание Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра "имени М.М. Бровуна", гостиница "Донбасс палас" и два жилых дома на Театральному проспекту.

Ранее сообщалось о шести погибших, по уточненным данным, которые приводит агентство ТАСС, жертвами атаки стали восемь человек, в том числе 12-летняя девочка. Не менее 11 мирных жителей получили ранения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". По мнению российских следственных органов, украинские националисты действовали умышленно в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Личности причастных к совершению этого преступления членов украинских вооруженных формирований устанавливаются.