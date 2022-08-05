Канада и Украина поспорили об объемах российского газа

Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что объемы транзита газа через Украину не способны компенсировать поставки по трубопроводу "Северный поток".

"Суть в том, что потоки будут перемещаться в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, они будут значительно ниже", — заявил он выступая перед парламентским комитетом, который изучает решение по турбине "Северный поток".

По словам министра, решение было согласовано с союзниками по НАТО.

С заявлением Уилкинсона категорически не согласна посол Украины в Канаде Юлия Ковалив. По ее словам, уже сейчас через территорию страны поставляется больший объем топлива, чем по трубопроводу в ее обход.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки.

"Газпром" объяснял это ненадлежащим обслуживанием и задержкой в возврате из ремонта турбин компании Siemens, использовавшихся на газоперекачивающих агрегатах компрессорной станции "Портовая" для подачи топлива. Сейчас работу магистрали обеспечивает лишь один из пяти двигателей.

Как сообщалось, основная сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром". Канадские власти выдали разрешение на ее вывоз лишь 10 июля, но не учли в нем условий действующего контракта и поставили двигатель в ФРГ, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей ЕС и Великобритании.