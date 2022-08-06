США продвигают опасную военную концепцию

Соединенные Штаты должны первыми пойти на "реальные практические шаги", чтобы Москва согласилась на возобновление диалога о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом заявил журналистам заместитель постпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

США "намеренно и сознательно" прервали диалог с РФ, напомнил дипломат. Поэтому именно Штаты и должны инициировать конкретные шаги по возобновлению этого диалога, не дожидаясь сигналов или жестов доброй воли от российской стороны.

На данном этапе в Москве не уверены в готовности представителей Вашингтона к конструктивному, равноправному, заинтересованному и открытому диалогу по разоружению и вопросам стратегической стабильности, заявил Белоусов ТАСС. Также, по словам дипломата, США и страны НАТО сейчас "активно продвигают очень опасную концепцию": по их мнению, космос, как и киберпространство, должен рассматриваться как еще одна среда ведения боевых действий.

При этом нет прямой увязки с ситуацией на Украине – видимо, США и их союзники изначально предусматривали использование космоса в том числе и для размещения там ударных систем вооружений, сообщил представитель РФ. Это полностью противоречит идеям, лежащим в основе Договора о космосе 1967 года, отметил Белоусов – заместитель главы российской делегации на Обзорной конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По словам дипломата, у России, как и у большинства других государств, сохраняется большое количество вопросов к обсуждаемой сейчас концепции ответственного поведения в космосе. Главный же вопрос – как эта концепция способна помочь в решении задач предотвращения гонки вооружений в космосе и сохранения его для использования исключительно в мирных целях.