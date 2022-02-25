В США назвали самые безопасные авто для России

Безопасных автомобилей за год стало больше. Так решил американский Страховой институт безопасности – IIHS. в 2022 года безопасной была признана 101 модель автомобиля, тогда как годом ранее таких было 90. Но россиян прежде всего волнуют те машины из безопасного списка, которые продаются в России.

65 машин удостоились премии высочайшей степени безопасности – Top Safety Pick+. Еще 36 моделей автомобилей получили премию Top Safety Pick. Премия американских страховщиков позволяет покупателям выбирать автомобиль, который сохранит их жизнь и здоровье в случае ДТП, а то и вовсе не даст попасть в аварию.

Самыми безопасными американскими страховщиками были признаны автомобили Hyundai-KIA и Volvo. Hyundai, KIA и Genesis завоевали 21 награду по безопасности. Отличились продающиеся в России KIA K5 и KIA Stinger, Пр высшей планке отмечена безопасность кроссоверов Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe, а также премиальный Hyundai Palisade

Звезды безопасности завоевала практически вся производственная линейка Genesis: седаны G70, G80 и G90, а также кроссоверы GV70 и GV80.

10 из 10 – результат для моделей китайско-шведского концерна Volvo. Тандем Volkswagen и Audi собрал в общей сложности 11 наград по безопасности. Кстати, Audi с 24 февраля приостанавливает отгрузку автомобилей в адрес российских дилеров. Все уже прошедшие таможню автомобили будут отгружены дилерам со складов импортеров. О возобновление поставок Aiudi проинформирует дополнительно. На российский рынок попадут только те отгруженные индийской Tata Motors автомобили Land Rover, что уже находятся в пути.

В 2022 году российский авторынок может не досчитаться 40 тысяч импортных автомобилей. Поставки в Россию притормаживают Volkswagen, Skoda, Porsche, General Motors (Chevrolet).