Водитель не тормозил: ГАЗ выдвинул версию ДТП с автобусом у "Славянского бульвара"

Водитель въехавшего в пешеходный переход у московской станции метро "Славянский бульвар" автобуса не тормозил. Такое предположение сделали представители группы ГАЗ, которая собрала в 2016 году автобус ЛиАЗ-5292.60.

Представители производителя отмечают, что предварительный анализ видеозаписи инцидента показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо, а автобус двигался со значительным отклонением от маршрута следования. С большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, заявили на заводе-производителе. Если бы водитель задействовал систему торможения двигателем, то машина гарантировано бы остановилась, считают производители.

С 2016 года автобус использовался "Мострансавто" для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья, сообщает ТАСС. На учет ГИБДД автобус поставлен 4 января 2017 года. В ноябре 2017 года он прошел очередное техническое обслуживание, после которого накатал 7 тысяч километров.

Автобусы ЛиАЗ этого типа оснащаются пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse с системой ABS с двумя уровнями резервирования при отказе. Первый уровень резервирования позволяет при обрыве первого контура затормозить вторым контуром, второй уровень — это задействование запасной тормозной системы, приводящейся в действие предварительно сжатыми пружинами.

Автобус маршрута №818 маршрута "Славянский бульвар – Сколково" на остановке у метро вместо того, чтобы ждать пассажиров на посадку, вывернул на тротуар и, набирая скорость, съехал по лестнице подземного перехода. Автобус насмерть сбил четырех человек. Еще полтора десятка пешеходов пострадали. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Дознаватели рассматриваются две версии происшествия. Первая из них — водитель не справился с управлением. Вторая — автобус был неисправен.

Водитель автобуса задержан. Это 58-летний Виктор Тихонов заявил, что снял автобус с ручника, и машина сама начала движение, не реагируя на педаль тормоза. Впрочем, возможен вариант и с тем, что даже опытный водитель мог перепутать педали. При этом водитель не перерабатывал, не находился в состоянии стресса перед аварией.