Политики, музыканты, предприниматели: поддержать кандидата Путина пришли 668 человек

Тема:
Президентские выборы 1 час назад
Политики, музыканты, предприниматели: поддержать кандидата Путина пришли 668 человекЧитайте нас в Telegram
Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах. Это собрание — первый этап, который необходим по закону для регистрации кандидата. Заседание прошло в Москве. Участие в нем приняли более 600 человек, многие из которых — известные на всю Россию люди: политики, музыканты, деятели культуры, общественники.
Эта огромная стопка – не что иное, как протокол собрания. Завтра он поступит в избирком. В инициативную группу, согласно закону о выборах, должны входить, по меньшей мере, 500 участников. Здесь значительно больше фамилий — 668 человек сегодня собрались в Москве, чтобы поддержать выдвижение в кандидаты в президенты Владимира Путина.
"Страна превратилась из в общем разрушенной совершенно и, прямо скажем, бесперспективной территории действительно в сильное государство суверенное, вызывающее уважение во всем мире", — говорит народный артист России, режиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.
"В России больше 400 сыроварен работает, а раньше по пальцам можно было пересчитать, — отмечает сыровар Олег Сирота. — Нам чтобы полностью заместить импорт, нужно 6-7 стабильного развития, то есть нам нужен Владимир Владимирович Путин еще на один срок, все. Просто нам нужен Путин".
"Президент, который любит спорт, уважает спорт, поэтому пришел поддержать сильного президента, считаю, что с ним будет страна сильней", — добавляет заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно.
Врачи и политики, артисты и военнослужащие, педагоги и артисты. Еще студенты, экологи, волонтеры. Люди разных профессий, из разных регионов страны под общим для каждого из них девизом "Сильный президент — сильная Россия".
"Здесь представители всего нашего общества, — говорит заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко. — Все люди, которые считают, что стране нужен сильный лидер. Страна не должна упустить этот шанс".
"Медицина изменилась, — продолжает академик РАН, главный врач ГБУЗ "НИИ — краевая клиническая больница № 1 имени профессора Очаповского" Владимир Порханов. — Представьте себе, что Краснодарский край сделал 180 пересадок сердца, всего в нашей больницы сделали больше 700 пересадок — легкие, печень".
"Мы выбираем сильного харизматичного умного лидера, который имеет гигантский авторитет во всем мире и в стране", — говорит в свою очередь народный артист России Николай Расторгуев.
"Уже понимают, что с Россией нельзя разговаривать языком санкций, на Россию нельзя давить, — считает Герой России, летчик-космонавт Максим Сураев. – И определяющую роль внешней политики играет президент".
Владимир Путин уже объявил, что пойдет на выборы, как самовыдвиженец. Таким кандидатам как раз необходимо иметь поддержку в лице инициативной группы. Норма определена законом о выборах. Именно поэтому с каждым участником беседовал нотариус — сверяли паспортные данные и заносили сведения в протокол, чтобы после передать их в центр избирком.
"Считаю своим гражданским долгом быть в инициативной группе, потому что сильный президент, сильная Россия — это то, что сегодня необходимо для нашей страны", — рассуждает член высшего совета партии "Единая Россия", председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.
"Единственный на сегодняшний день из кандидатов, который понимает, что будущее во много зависит от того, как будут реализованы культурные программы, — убежден актер Андрей Мерзликин. — Необходима культурная мобилизация всей страны".
Единороссы заявили, что помогут в сборе подписей избирателей. Самовыдвиженцу их положено собрать, минимум, 300 тысяч. О поддержке Владимира Путина также заявила партия "Справедливая Россия". Теперь осталось дождаться, когда сам кандидат придет подавать документы в избирком. Прием заявлений — до 7 января.
-
Избиратели выдвинули Путина на пост президента6 часов назад
-
ЦИК разрешил Собчак начать избирательную кампанию8 часов назад
-
Путин лично подаст документы в ЦИК10 часов назад
-
Песков: призывы бойкотировать выборы нужно изучить на предмет законности10 часов назад
-
"Справедливая Россия" и "Гражданская платформа" поддержали кандидатуру Путина21 час назад
-
ЦИК отказал Полонскому, Лурье и Навальному в участии в выборах президента1 сутки назад
-
Объявлена российская цена новейшего Kia Stinger
- Как могла бы выглядеть "Волга" будущего (но не будет)
- Кафедра детских болезней: самый "больной" автомобиль года!
- Посчитали-прослезились: сколько на самом деле стоит ремонт Datsun on-DO
- Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
-
2017 год: кого мы потеряли
- Бабушку-курильщицу снесло ветром с балкона в сугроб
- Новогодний фуршет: праздник без вреда для пищеварения
- Принца Гарри умоляют не приглашать Обаму на свадьбу
- В Златоусте кафе бесплатно кормило голых посетителей
- Умерла актриса из легендарного фильма "Звуки музыки"
-
Путин: СНГ и дальше будет укреплять безопасность своих стран
- Глава МИД ФРГ: Турция и Украина не войдут в состав ЕС в ближайшие годы
- Тиллерсон поговорил с Лавровым об Украине, Сирии и КНДР
- Олег Васнецов станет новым послом России в Молдавии
- Избиратели выдвинули Путина на пост президента
-
Золотая лихорадка или искусственный интеллект? Все о трендах 2018 года
- Частные инвесторы РФ из банков идут на биржу
- Новостройки в России за год подешевели на 1,5%
- "Нафтогаз" задолжал "Газпрому" еще $1,8 млн
- The Economist: Франция - главный сюрприз 2017 года
- Города с самыми дорогими и дешевыми новостройками
-
Участница "Дома-2" найдена мертвой
- Летчики рассказали, как прикрыли собой Путина в Сирии
- Дышать жидкостью: российские ученые сделали фантастику реальностью
-
Телеведущая рассказала, чем съемная квартира лучше своей
- 5 идей, как получить скидку при аренде квартиры
- Как фрилансеру получить ипотеку
- Голливудская звезда сдает жилье, чтобы свести концы с концами
- Плюсы и минусы покупки квартир с отделкой
-
Семье ветерана выделили жилье через три месяца после его смерти
- "Летучую мышь" со сцены "Геликон-оперы" увидят и услышат миллионы
- "МУЛЬТ в кино" стартовал в столичных кинотеатрах
- В столицу привезли сувениры со всей страны
- Работой клиник GlobalMed заинтересовался Следственный комитет
-
Он озвучил эпоху
- Путин сказал детям, как управлять Россией
- Новогоднее чудо для героини "Прямой линии"
-
Неугомонная Мара, Тесак и студентки-живодерки. Самые громкие приговоры 2017 года
- Где и как правильно запускать фейерверки?
- Ор на весь двор: главные мемы 2017 года
- График движения пригородных электричек изменится в праздники
- Осторожно, каникулы! Как квартирные воры выбирают место для преступления
-
10 лучших гаджетов 2017-го
- Все про Galaxy S9: каким окажется главный Android-смартфон 2018 года
- Apple рассказала, зачем замедляет старые iPhone (и замедлит новые)
- Опубликован список худших паролей 2017-го
- Обзор Samsung Galaxy A8 (2018): "народный" флагман
-
Красное мясо и рак: как появилась эта связь?
- Яблоки и томаты спасут легкие курильщиков
- 5 салатов, способных заменить оливье
- Ученые доказали, что пить кофе полезно
- 7 здоровых привычек, которые больше не работают
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Steam будет навязывать вам игры от "кураторов"
- Все, что известно о Harry Potter: Wizards Unite
- Российский сайт поможет вам создать придурковатый блокчейн-стартап
- Джордж Лукас рассказал, что думает про "Последних джедаев"
- Киберспортсменов будет тренировать ИИ
-
Японские робототехники заявили о создании самых гуманоидных роботов
- Повторные легкие отравления вызывают тяжелые заболевания кишечника
- Ежедневное употребление всего одной порции зелени замедляет старение мозга
-
Стоит ли смотреть новые "Звездные войны"?
- Лучшие фильмы 2017 года по версии "Фильм Про"
- Стоит ли смотреть "Джуманджи: Зов джунглей": первые отзывы
- Худшие фильмы 2017 года по версии журнала Rolling Stone
- Топ топов – 2017. "Абсолютный рейтинг" лучших фильмов года
- Финал "Игры престолов" отложен
-
Почему глаза не замерзают
- Самые впечатляющие фото 2017 года
- Как научиться легко просыпаться по утрам
- Неуловимая 130-летняя бабочка
- НАСА показало космического снеговика
-
Хитяева рассказала об отношениях с мужчиной на 30 лет младше ее
- Актера Петренко могут признать невменяемым
- Серьезно больная Дана Борисова подает в суд на врачей скорой
- Актера Александра Михайлова чудом вернули с того света
-
Forbes назвал самых богатых знаменитостей уходящего года
- Вручены премии Европейской киноакадемии, среди лауреатов российский режиссер
- Коллеги и друзья вспоминают Леонида Броневого
- Их там не ждали! Группа U2 выступила в берлинском метро
Ранее по теме
КороткоПоказать все новости
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Политика
Экономика
Популярное видео
ФотолентаПоказать все новости
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Владимира Шаинского могут похоронить в Калифорнии
Нефть вернулась в июнь 2015 года
The Economist: Франция - главный сюрприз 2017 года
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике
"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб
60 минут. На Украине хотят уравнять нацизм, коммунизм и Русский мир
СК: руководство Захарченко не замечено в криминале
Пьяный мужчина выжил после падения под две электрички
В небе над Симферополем произошла вспышка и хлопок
Роскомнадзор обеспокоен удалением аккаунтов Кадырова
"ВКонтакте" назвала самые прослушиваемые треки года
Видеоигры помогают предотвратить слабоумие
ЦИК разрешил Собчак начать избирательную кампанию
Банковские эксперты не исключают обнуления цены биткоина
Омское метро законсервируют, чтобы не смешить весь мир
Умер один из отцов-основателей Рунета Валерий Бардин
Как могла бы выглядеть "Волга" будущего (но не будет)
"Сверхспособности" - новая программа на "Науке"
Сенаторы успокоили: градус водки снижаться не будет
Красное мясо и рак: как появилась эта связь
30 мультсериалов 2018 года, которые нельзя пропустить
Вести.net: в России составили рейтинг "умных" городов
"Синяя птица" выбрала победителей третьего сезона
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой
2017 год: кого мы потеряли
Встречайте Новый год с каналом "Россия"!
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере