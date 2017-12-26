Политики, музыканты, предприниматели: поддержать кандидата Путина пришли 668 человек

Инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Владимира Путина на президентских выборах. Это собрание — первый этап, который необходим по закону для регистрации кандидата. Заседание прошло в Москве. Участие в нем приняли более 600 человек, многие из которых — известные на всю Россию люди: политики, музыканты, деятели культуры, общественники.

Эта огромная стопка – не что иное, как протокол собрания. Завтра он поступит в избирком. В инициативную группу, согласно закону о выборах, должны входить, по меньшей мере, 500 участников. Здесь значительно больше фамилий — 668 человек сегодня собрались в Москве, чтобы поддержать выдвижение в кандидаты в президенты Владимира Путина.

"Страна превратилась из в общем разрушенной совершенно и, прямо скажем, бесперспективной территории действительно в сильное государство суверенное, вызывающее уважение во всем мире", — говорит народный артист России, режиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

"В России больше 400 сыроварен работает, а раньше по пальцам можно было пересчитать, — отмечает сыровар Олег Сирота. — Нам чтобы полностью заместить импорт, нужно 6-7 стабильного развития, то есть нам нужен Владимир Владимирович Путин еще на один срок, все. Просто нам нужен Путин".

"Президент, который любит спорт, уважает спорт, поэтому пришел поддержать сильного президента, считаю, что с ним будет страна сильней", — добавляет заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно.

Врачи и политики, артисты и военнослужащие, педагоги и артисты. Еще студенты, экологи, волонтеры. Люди разных профессий, из разных регионов страны под общим для каждого из них девизом "Сильный президент — сильная Россия".

"Здесь представители всего нашего общества, — говорит заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко. — Все люди, которые считают, что стране нужен сильный лидер. Страна не должна упустить этот шанс".

"Медицина изменилась, — продолжает академик РАН, главный врач ГБУЗ "НИИ — краевая клиническая больница № 1 имени профессора Очаповского" Владимир Порханов. — Представьте себе, что Краснодарский край сделал 180 пересадок сердца, всего в нашей больницы сделали больше 700 пересадок — легкие, печень".

"Мы выбираем сильного харизматичного умного лидера, который имеет гигантский авторитет во всем мире и в стране", — говорит в свою очередь народный артист России Николай Расторгуев.

"Уже понимают, что с Россией нельзя разговаривать языком санкций, на Россию нельзя давить, — считает Герой России, летчик-космонавт Максим Сураев. – И определяющую роль внешней политики играет президент".

Владимир Путин уже объявил, что пойдет на выборы, как самовыдвиженец. Таким кандидатам как раз необходимо иметь поддержку в лице инициативной группы. Норма определена законом о выборах. Именно поэтому с каждым участником беседовал нотариус — сверяли паспортные данные и заносили сведения в протокол, чтобы после передать их в центр избирком.

"Считаю своим гражданским долгом быть в инициативной группе, потому что сильный президент, сильная Россия — это то, что сегодня необходимо для нашей страны", — рассуждает член высшего совета партии "Единая Россия", председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

"Единственный на сегодняшний день из кандидатов, который понимает, что будущее во много зависит от того, как будут реализованы культурные программы, — убежден актер Андрей Мерзликин. — Необходима культурная мобилизация всей страны".

Единороссы заявили, что помогут в сборе подписей избирателей. Самовыдвиженцу их положено собрать, минимум, 300 тысяч. О поддержке Владимира Путина также заявила партия "Справедливая Россия". Теперь осталось дождаться, когда сам кандидат придет подавать документы в избирком. Прием заявлений — до 7 января.