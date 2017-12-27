Трефилов сохранил пост наставника женской сборной по гандболу

27 декабря в Москве прошло заседание исполкома Федерации гандбола России. Глава ФГР Сергей Шишкарев сообщил, что Евгений Трефилов продолжит работать в женской сборной России. Результат его команды на чемпионате мира в Германии признан удовлетворительным.

"У сборной хорошая перспектива, команда была одной из самых молодых. Будет еще дополнительный разговор в более узком составе с Трефиловым, но мы доверили ему продолжить работу. Будем ставить задачу попадание в финал на чемпионате Европы", — цитирует Шишкарева РИА Новости.

Также он заявил, что исполком Федерации гандбола России принял решение усилить тренерский штаб сборной, чтобы помочь Трефилову улучшить "морально-психологическую обстановку в команде".

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира по гандболу среди женщин россиянки уступили в четвертьфинале норвежской команде, досрочно покинув турнир.