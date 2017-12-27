Порошенко попиарился на обмене пленными

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Ситуация в Донбассе 1 час назад
Порошенко попиарился на обмене пленнымиЧитайте нас в Telegram
Народные республики Донбасса и Украина сегодня совершили обмен пленными, о котором они договорились благодаря посредничеству Владимира Путина и Патриарха Кирилла. Вся процедура заняла около четырех часов и прошла по незапланированному сценарию из-за того, что Киев в последний момент решил изменить договоренности. Когда стало ясно, что в целом акция завершилась успешно, на место внезапно торжественно прибыл президент Петр Порошенко и стал фотографироваться на фоне освобожденных солдат.
Обмен был запланирован на 13 часов. Колонны с украинскими военнопленными выдвинулись рано утром из Луганска и Макеевки в сторону Горловки, где в районе КПП "Майорск" и должен был состояться обмен. Машины прибыли вовремя и стали ждать сигнала украинской стороны о начале обмена. По договоренности он должен был состояться на нейтральной полосе, в так называемой серой зоне. На этом участке дистанция между позициями чуть больше километра.
Но сигнала не было. Зато с украинской стороны в ДНР шли гражданские, ехали машины. Украина не заблокировала трассу на время обмена, а продолжала выпускать людей, пересекавших линию разграничения. Ждали час, ждали второй, но ничего не менялось. И тогда план поменяли.
О том, куда едут автобусы, не знали даже луганские военные, сопровождавшие пленных. Пять, десять, пятнадцать километров по украинской территории. Остановка в логистическом центре ВСУ в предместье Артемовска. Украинских журналистов чуть меньше чем военных. Окончательная сверка списков и прием-передача военнопленных в отдельной палатке.
Место 16 украинских военнопленных по очереди в этой палатке занимают семь десятков военнопленных, покидающих Украину. Времени это занимает немного, и бывшие киевские узники рассаживаются по автобусам. И только здесь у этих людей немного спадает напряжение, обмен становится реальностью, и автобус для них уже не Украина. "Постоянный психологический прессинг. За иголку с ниткой, за то, что плюнул, за то, что сказал что-то не так", — рассказывает один из пленных.
Из Луганска в автобусе лишь трое. Они служили в ополчении и попали в плен. Все остальные, как их называют, "телефонисты": оказались в тюрьме по надуманным обвинениям — за связь с сепаратистами, за мнимую подготовку диверсий и терактов. "Приехал к бабуле, тут меня и повязали. Приписали подготовку к терроризму. Говорили: "Мы знаем, что у тебя там бабушка есть, давай подписывай, то мы у тебя оружие найдем", — рассказывает мужчина.
Практически у каждого из этих людей уже два-три года плена, хотя, по версии Киева, они осужденные за терроризм, а теперь помилованные президентом Порошенко. На руках у них только справки. Но отсутствие настоящих документов, как выясняется, самая меньшая из бед. География бывших пленников — вся Украина. Лисичанск, Харьков, Николаев, Полтава и Одесса. Они на свободе, но не дома. Киев их вынудил участвовать в обмене. Альтернатива — отбывать срок полностью, а по террористическим статьям это пять, восемь и даже пятнадцать лет. Они здесь, а их семьи на украинской стороне. И нет никакой гарантии того, что, поехав повидать близких, они снова не станут пленниками.
Второй этап столь масштабного обмена проходит уже на территории ДНР в предместьях Горловки. И снова сверка списков, перекличка, и автобусы отправляются назад в сторону Артемовска.
Безопасность и выполнение обязательств своим присутствием на всех этапах обмена гарантировали представители ОБСЕ, Красного Креста и Московской Патриархии. Отец Андрей специально прилетел из Москвы.
"Церковь выступила как посредник между конфликтующими сторонами. Мы являемся свидетелями того, что достигнутые соглашения были реализованы. Патриарх Кирилл надеется, что это станет началом мирного решения военного конфликта на востоке Украины", — сказал протоиерей Андрей Бондаренко, представитель Московской Патриархии.
На посту армии ДНР рассказали, что уже два дня у них относительно тихо. Все-таки сектор обмена был под пристальным вниманием международных наблюдателей. А вот сохранится ли тенденция, здесь сильно сомневаются. В лучших традициях нынешней украинской политики президент Порошенко поспешил присвоить себе результат сегодняшнего обмена. Его пресс-служба опубликовала фотографию украинского президента в военной форме, который якобы лично прибыл пообщаться с освобожденными.
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