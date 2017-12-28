Канадцы разгромили словаков на молодежном чемпионате мира по хоккею

В американском Баффало продолжается молодежный чемпионат по хоккею для игроков, возраст которых не превышает 20 лет. Сборная Канады одержала крупную победу над командой Словакии со счетом 6:0 в матче группы "А".

В составе победителей шайбы забросили Сэм Стил (4-я минута), Джордан Кайру (22-я), Джона Гаджович (26-я и 59-я), Тейлор Рэддиш (31-я) и Максим Комтуа (56-я). Ранее канадцы в своем первом матче на турнире обыграли команду Финляндии – 4:2. Сборная Канады с шестью очками лидирует в турнирной таблице своей группы. В другом матче игрового дня швейцарцы одержали победу над командой Белоруссии со счетом 3:2.