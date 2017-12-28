СК требует арестовать бывшего хозяина "Меньшевика"

СК РФ просит арестовать экс-директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по обвинению в убийстве.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников, ходатайство следствия об избрании меры пресечения поступило в суд.

Подозреваемый был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды в столице.

27 декабря бывший хозяин фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов устроил стрельбу на территории предприятия, убив одного человека.