СКР требует арестовать экс-владельца "Меньшевика", оправданного по делу об убийстве

Следственный комитет России требует арестовать экс-владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, ранее оправданного по делу об убийстве на этом предприятии.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы, куда поступило ходатайство следствия.

По словам адвоката Аверьянова Александра Бастракова, его клиент был задержан в столице после того, как судебный пристав сообщил следствию, что и в него стреляли тоже. Юрист подчеркнул, что 27 декабря 2017 года, в день происшествия, судебный пристав "утверждал, что в него никто не стрелял".

В тот день Аверьянов застрелил из охотничьего карабина охранника в ходе конфликта между прежним и нынешним руководством "Меньшевика".

На допросе Аверьянов заявил, что случайно застрелил человека и на основании вердикта присяжных суд оправдал бывшего владельца предприятия. В апреле Первый апелляционный суд признал приговор законным.