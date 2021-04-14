Задержан подозреваемый в убийстве "вора в законе" Алика Рыжего

Мужчину, подозреваемого в причастности к убийству криминального авторитета Али Гейдарова, в ближайшее время доставят в следственный комитет.

Совместными усилиями столичных следователей и сотрудников уголовного розыска были установлены личность и местонахождение подозреваемого в убийстве, которое произошло 12 апреля в московском тренажерном зале. На данный момент подозреваемый задержан, сообщает следственное управление по городу Москве.

В квартире задержанного проходит обыск. В ближайшее время его доставят в следственное управление по городу Москве. Обстоятельства задержания не сообщаются.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".