Убийца Альберта Рыжего был судим за расправу над сестрой

Предполагаемый убийца вора в законе Али Гейдарова, известного как Альберт Рыжий, ранее был судим за жестокую расправу над родной сестрой. Задержали 36-летнего подозреваемого сегодня ночью в квартире на Краснодарской улице в Москве. СКР обнародовал кадры допроса Матлаба Султанова.

Кадры не позволяют сделать вывод, признал ли подозреваемый свою вину в убийстве Гейдарова, который днем 12 апреля получил три пули во время тренировки в фитнес-центре на Авиационной улице и скончался до прибытия медиков. Злоумышленник с места скрылся на рейсовом автобусе, в салоне которого оставил пистолет.

Известно, что уроженец азербайджанской Губы был судим за умышленное убийство 33-летней Парваны Гусейналиевой, с которой он в середине сентября 2008 года повздорил в родительском доме. Тогда 24-летний Султанов не только расправился с сестрой, но и отрезал ухо ее супругу.

В Москве подозреваемый находился без регистрации. Квартиру он снимал в ЖК "Алые паруса", где проживал и Гейдаров. Следователи пытаются установить заказчика заказного убийства 40-летнего криминального лидера, который перед этим пережил три покушения.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", а у злоумышленника при себе было два ствола – пистолет-пулемет Scorpion и пистолет Glock.