Убийство на беговой дорожке: киллер оставил пистолет в автобусе

В столице поймали предполагаемого убийцу криминального авторитета Альберта Рыжего. Так называемого вора в законе показательно застрелили в понедельник в одном из элитных фитнесс-центров. Вероятным киллером оказался некий 33-летний Матлаб Султанов. В бегах он оставался недолго и даже не успел покинуть Москву. Задержанный уже полностью признал свою вину, но теперь уверяет, что преступление совершил не по найму, а из-за личной неприязни.

В бронежилете, каске, вокруг плотным кольцом вооружённые полицейские. Так с соблюдением беспрецедентных мер безопасности Матлаба Султанова, которого подозревают в убийстве преступного авторитета Али Гейдарова увозили после допроса. Следователи, которые ведут это дело, очевидно всерьёз опасаются, что с вероятным киллером могут расправиться его собственные коллеги по криминальному цеху.

Матлаба Султанова задержали ночью. В квартиру, где он скрывался, после того как якобы совершил убийство вора в законе Альберта Рыжего, нагрянули бойцы СОБРа. Они скрутили вероятного киллера, а после задали ему вопрос о мотивах.

"За что убил человека? – Он ругал меня". – Теперь честно. По найму совершил убийство? – Как? – За деньги? – Нет, – из беседы с задержанным.

Из квартиры его повезли на первый допрос к следователю. Эти кадры удалось снять только нашей съёмочной группе.

Раннее утро. На территорию следственного управления по Северо-Западному округу московского главка СКР въезжает неприметная легковушка. Трое мужчин в штатском выводят с заднего сидения Nissan Матлаба Султанова. Он в сером спортивном костюме: руки скованны наручниками за спиной. Его ведут на допрос. На несколько секунд оперативники останавливаются на углу здания.

А это уже съёмка пресс-службы Следственного комитета. С этого ракурса хорошо видно, что на голове у задержанного черный мешок. Разумеется, не для того, чтобы Султанов не догадывался о своем местоположении. Исключительно, для его же безопасности.

В кабинете следователя предполагаемый убийца был спокоен и расслаблен, периодически улыбался.

"Вы знаете, за что задержаны? – Да, за убийство".

Султанова искали почти двое суток. В какой-то момент казалось, что киллер неуловим, но полицейские все-же вышли на его след.

"В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, он был задержан. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который в настоящее время передан в следственные органы", – отметил Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД РФ по Москве.

"В жилище, где скрывался подозреваемый, проведены обыски. В настоящее время он задержан и с ним проводят необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – сообщила Мария Карьгина, помощник руководителя ГСУ СКР по Москве.

По версии следователей Матлаб Султанов 12 апреля в тренажерном зале, расположенном на территории элитного комплекса "Алые паруса", застрелил преступного авторитета Али Гейдарова.

По сообщениям СМИ, киллер якобы долго время готовил это преступление. Около года назад он снял квартиру в одной из башен жилого комплекса и якобы даже завел романтические отношения с местной жительницей. Вместе они ходили в один тренажерный зал с Гейдаровым.

Тот даже на тренировки приходил с охраной, но предполагаемый убийца был терпелив. 12 апреля вор в законе впервые заглянул в зал в одиночку. В итоге тренировка закончилась пятью выстрелами в голову.

Киллер спокойно ушел, не забыв прихватить свой красный рюкзак, где лежало запасное оружие.

Он проделал большой путь. От места убийства в ЖК "Алые паруса" на Северо-Западе Москвы он перебрался на Юго-Восток, вот в эту пятиэтажку.

На автомобиле, судя по навигатору, этот путь займет более полутора часов. Вероятный убийца и вовсе добирался на общественном транспорте.

Рюкзак Султанов выкинул на территории жилого комплекса. Затем попал в объектив камеры видеонаблюдения, когда заходил в автобус. Вот он в серой куртке и наушниках устроился на сиденье.

Большой вопрос, слушал ли Султанов музыку, или некий сообщник дистанционно вёл его по маршруту отхода. Здесь же, в автобусе мужчина поменялся куртками с неким пассажиром.

Его куртку позднее нашли в мусорном баке недалеко от остановки. За сиденьем, на котором ехал вероятный убийца, водитель автобуса потом обнаружил пистолет марки Glock, в обойме не хватало 5 патронов.

Оставшийся путь до места назначения Султанов якобы проделал на такси.

На первом этаже старенькой пятиэтажки в столичном районе Люблино есть квартира под номером 41. Здесь правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Али Гейдарова. Интересно, что на дверях нет следов взлома, похоже, что задержанный сам открыл двери полицейским.

Сейчас за дверью тишина, на стук никто не отзывается. Жители соседней квартиры хорошо слышали, как ночью полицейские задерживали Султанова.

На дверях подъезда есть объявление. Текста много, но, если кратко – жители жалуются на помойку в подъезде. Пишут, что у них нет сил бороться со всеми жителями квартир, тем более, что они так часто меняются. Похоже, что большинство квартир в этом подъезде сдаются в аренду.

О задержанном Матлабе Султанове известно немного. Уроженец Азербайджана, в 2008 году он якобы был судим за убийство родной сестры. Отбывал срок и возможно в колонии наладил связи с криминалитетом.

Сейчас Султанов утверждает, что не получал денег за убийство Али Гейдарова, но правоохранители этому не особенно верят.

По мнению экспертов, Султанов мог стать марионеткой у кукловодов, которые занимают верхушку преступной иерархии.

"Снова у нас в стране стал активен вопрос по криминальному выяснению отношений не только между преступными группировками, но и по физическому устранению лидеров этих группировок, что говорит о довольно нестабильной ситуации в криминальном мире", – пояснил Александр Беляев, эксперт по безопасности.

Очевидно, что у следователей еще масса вопросов к подозреваемому. Возможно, что позднее станут известны его истинные мотивы и имена вероятных заказчиков убийства.