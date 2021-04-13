Три контрольных выстрела: новые версии убийства Альберта Рыжего

Убитый в Москве вор в законе Али Гейдаров, известный также как Альберт Рыжий, имел статус беженца. Об этом сообщают информагентства. Сам Гейдаров являлся гражданином Азербайджана. Его убийство произошло накануне в одном из элитных фитнесс-центров на северо-западе столицы. И у следствия уже есть несколько версий.

Жилой комплекс "Алые Паруса" по периметру обнесен забором. Каждые 100 метров стоят КПП, но охрана пускает на территорию только тех, у кого есть пропуск. Здесь за забором буквально в 5-7 метрах – окна того самого фитнес-зала, где был застрелен преступный авторитет Али Гейдаров. Сейчас окна закрыты, но если приглядеться, видно, что фитнес пустует. И только изредка внутри мелькают фигуры в верхней одежде. Вероятно, это участники следственно-оперативной группы.

Тело убитого Али Гейдарова глубокой ночью увезли на санитарном автомобиле, но следственные действия в фитнес-клубе продолжаются до сих. Нам удалось заснять, как группа мужчин очень похожих на сотрудников правоохранительных органов осматривает здание спортклуба. От ближайшего КПП до входа в тренажерный зал не более 50 метров.

Охрана осматривает въезжающие машины, проверяет наличие пропуска у редких прохожих. Вопрос в том, как они смогли проглядеть вооруженного человека, который вошел на территорию, сотрудникам ЧОПа совсем не понравился.

– А фитнес сейчас работает?

– Нет.

– А пройти можно только с пропуском?

– Да.

–А как вы тогда вооруженного человека пропустили?

–Обращайтесь в УВД.

Но скорее всего охрана не при чем. Судя по кадрам расправы над Альбертом Рыжим, его убийца мог быть давним клиентом фитнеса. Видно, что он прекрасно ориентируется в тренажерном зале. Мужчина в черном уверено подходит к Али Гейдарову, который занимается на кардиотренажере, выпускает в него две пули, наклоняется и делает еще три контрольных выстрела. Красный рюкзак, который человек на видео, убегая из спортзала, прихватил с вешалки, полицейские по данным СМИ нашли на территории жилого комплекса. Как и заведено у профессиональных киллеров, убийца поспешил избавиться от оружия.

В рюкзаке полицейские обнаружили пистолет-пулемет "Скорпион" и два магазина к нему. Оружие разработали еще в конце 50-х годов прошлого века специально для вооружения экипажей боевых машин и спецподразделений.

По размеру "Скорпион" компактен, в сложенном состоянии без приклада имеет длину 27 сантиметров. Пистолет-пулемет может снаряжаться двумя магазинами на 10 или 20 патронов и обладает невероятной скорострельностью – до 850 выстрелов в минуту. Подходит исключительно для ближнего боя.

"Легко объяснить интерес данных преступных элементов к данному пистолету. Так как существуют модификации данного пистолета и с глушителем, из-за своей компактности и легкости, возможности скрытого незаметного ношения и небольшого веса он пользуется популярностью среди этих преступных элементов – киллеров и исполнителей заказных убийств", – рассказывает эксперт по безопасности Дмитрий Захаркин.

Известный столичный адвокат Сергей Жорин уже давно живет в одной из башен ЖК "Алые Паруса", занимается в том же фитнес клубе и говорит, что успел закончить тренировку буквально за полчаса до того, киллер пришел за Али Гейдаровым.

Застрелить "вора в законе", по данным СМИ, мог Талех Оручев. По некоторым данным, мужчина долго готовил преступление. Он якобы несколько месяцев снимал квартиру в ЖК "Алые Паруса", ходил в один фитнес-клуб с убитым и досконально изучал его распорядок дня.

"Есть две версии, на мой взгляд, – рассуждает о убийстве эксперт по безопасности Петр Фефелов. – Это так называемые торпеды. Им дали задание, и они идут его выполняют. Вторая версия – это человек, который принял для себя решение. Несмотря ни на что, он понимает, что действует открыто. Возможно, имеется какая-то личная обида. И человек принял для себя решение поступить таким образом".

Врагов у так называемого "вора в законе" хватало. За свою 40-летнюю жизнь Альберт Рыжий успел пережить три покушения.

Это случилось в Турции. Около одного из ресторанов завязалась потасовка, в которой участвовали около 20 человек. Как выяснилось позже, почти все оказались представителями российского преступного мира. Кроме выстрелов, была слышна и русская речь.

– Беги, Альберт, беги!

Тогда Али Гейдаров сумел спастись, после отсидел 7 лет в колонии. В июне 2020 года Гейдаров вышел по УДО и, говорят, заселился в особняк под Санкт-Петербургом. По данным СМИ, незадолго до убийства в районе особняка часто появлялись некие странные люди, которые активно интересовались Альбертом Рыжим.

Но он успел перебраться в Москву. Говорят, имел интерес в сфере оптовой торговли овощами и фруктами. Гейдарова время от времени даже называли наследником другого известного в России "вора в законе".

"Это лицо давно известно в криминальном мире, – говорит об Альберте Рыжим эксперт по безопасности Александр Беляев. – Он входил в свое время в клан деда Хасана. Он получил статус "вора в законе", но у Альберта Рыжего были натянутые отношения с другим лидером криминального мира – Лоту Гули, он же Надир Салифов. Недавно Лоту Гули был убит в Турции. Это не могло не порадовать Альберта Рыжего".

Четвертое покушение, которое Альберт Рыжий уже не пережил, называют местью за убийство Лоту Гули, по паспорту – Надира Салифова. Альберт Рыжий якобы имел прямое отношение к расправе над последним.

Пролить свет на запутанную историю сможет только задержание вероятного киллера. Сейчас его разыскивают полицейские. По некоторым данным, предполагаемый убийца мог уехать из фитнес-клуба на автобусе, а в районе метро "Сокол" пересесть на такси. Дальше его следы пока теряются.