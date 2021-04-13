Убитый в фитнес-клубе вор в законе находился в РФ в качестве беженца

Застреленный накануне в московском фитнес-клубе Али Гейдаров, известный в криминальных кругах как вор в законе Альберт Рыжий, имел гражданство Азербайджана, а в России находился в статусе беженца.

Коронованный осенью 2012 года кланом Аслана Усояна (вор в законе Дед Хасан) Гейдаров к тому моменту был судим в Архангельске за вымогательство, грабеж и хулиганство. Последний раз он условно-досрочно освободился из колонии в июне 2020 года, а в минувшем феврале с помпой отметил 40-летие.

Злоумышленник выстрелил в голову криминальному авторитету со спины, когда тот занимался на тренажере в фитнес-клубе на Авиационной улице в Москве. Затем он произвел еще два выстрела в упор, бросил пистолет-пулемет и скрылся. Выйти на его след пока не удалось.

В ориентировках, как уточняет РИА Новости, подозреваемый проходит как 35-летний мужчина кавказской наружности ростом около 180 сантиметров.

В вещах Гейдарова при досмотре обнаружили удостоверение беженца – именно в таком статусе он находился в России.