Убийца криминального авторитета скрылся с места на московском автобусе

Предполагаемый убийца вора в законе Али Гейдарова, известного в криминальных кругах как Альберт Рыжий, уехал от фитнес-центра, где было совершено преступление, на обычном автобусе. В его же салоне он оставил пистолет и другие улики, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выстрелы в спортзале в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице прогремели около трех часов дня 12 апреля. Переживший три покушения 40-летний Гейдаров получил три пули в голову и скончался на месте, а киллер, как свидетельствуют ранее опубликованные записи, схватил рюкзак, запихнул в него пистолет-пулемет Scorpion и бросился к выходу. Рядом с фитнес-центром он избавился от рюкзака, после чего сел в подъехавший автобус. На нем он добрался до Новопесчаной улицы, где сменил транспорт и в итоге пропал из виду.

Уже на конечной остановке водитель автобуса нашел в салоне пакет с пистолетом Glock, который оставил злоумышленник. Выйти на его след пока так и не получилось.

Гейдаров был коронован в сентябре 2012 года, считался ставленников убитого в 2013 году Аслана Усояна (вор в законе Дед Хасан). Последний раз вышел из колонии в июле 2020 года, однако не был депортирован на родину, в Азербайджан, а получил статус беженца.