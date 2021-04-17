Показательная расправа над криминальным авторитетом

Пожалуй, самое громкое преступление уходящей недели – это убийство криминального авторитета Али Гейдарова. Киллер застрелил его в фитнес-клубе элитного жилого комплекса Москвы прямо под камерами, на глазах десятков посетителей. Расправу уже назвали показательной. Одни считают ее прилюдной казнью отступника, другие – бандитской местью. Так каков же истинный мотив преступления? Почему его связывают с таким же показательным убийством другого авторитета – Лоту Гули? И ждать ли нового витка криминальных войн?

Роскошные интерьеры, огромное количество мрамора, стены отделаны золотом – это лишь подъезд элитного жилого комплекса "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Именно в нем последний год проживал криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Альберт Рыжий. Его застрелили в минувший понедельник здесь же – на территории комплекса. Эти кадры удалось сделать только нашей съемочной группе. Вот лифт, на котором так называемый вор в законе поднимался в свою квартиру. Жилье в 49-этажной башне роскошное. Квартиры огромные – обставлены дорогой мебелью. Внизу специально для жителей высотки работает фитнес-клуб.

Сейчас в фитнес-клубе вновь полно посетителей. Так же, как и в день преступления, когда киллер подкрался к Али Гейдарову, занимавшемуся на беговой дорожке, и несколько раз выстрелил ему в спину. Сцену расправы записали камеры видеонаблюдения. Некоторые тренажеры до сих пор обвязаны сигнальными лентами. Они, видимо, остались после следственных действий.

"Были изъяты 2 предмета – это огнестрельное оружие, по ним проводятся баллистические экспертизы. После совершения преступления подозреваемый передвигался на различном общественном транспорте по территории Москвы", — рассказывает следователь по особо важным делам СУ по СЗАО ГСУ СКР по городу Москве Мария Иткина.

По нашим данным, убийца был вооружен пистолетом-пулеметом "скорпион" и так называемым оружием профессиональных киллеров — австрийским "Глоком". От арсенала он избавился по пути – один ствол выбросил на территории жилого комплекса, второй – в автобусе, на котором доехал до своей конспиративной квартиры на юго-востоке Москвы. По мнению экспертов, каждый шаг этого человека был четко спланирован.

Эксперт по безопасности Александр Плотников считает, что убийца долгое время выслеживал свою жертву по всем правилам шпионского фильма. Вживался в роль бизнесмена, живущего в респектабельном доме. После преступления уходил нестандартно. Останавливает подозрительный транспорт полиция, а он едет в автобусе. Меняет транспорт, вещи, куртку, теряется в толпе. Эта нестандартная логика бывает сбивает с толку сыщиков.

Операция по устранению Альберта Рыжего готовилась около полугода. Потребовалось не только терпение киллера, но и солидные финансовые вливания. По нашим подсчетам, обвиняемый в убийстве Султанов мог потратить на эти цели около миллиона рублей. За аренду квартиры в "Алых парусах", в одном доме со своей будущей жертвой, он платил примерно 120 тысяч рублей в месяц. Два абонемента в фитнес-зал для себя и подруги обошлись в 140 тысяч. К этому надо прибавить еще и оплату конспиративной квартиры на Краснодарской улице, где и задержали вероятного киллера. Плюс – траты на еду, одежду и оружие, из которого был убит Гейдаров.

Предполагаемого убийцу взяли уже через сутки вот в этой пятиэтажке. Он прятался в однушке на первом этаже. Местные жители давно привыкли, что большая часть квартир в их доме сдается в аренду и практически не обращали внимание на новых соседей.

На дверях подъезда есть вот такое объявление. Текста много, но если кратко – жители жалуются на помойку в подъезде. Пишут, что у них нет сил бороться со всеми жителями квартир, тем более, что они так часто меняются. Похоже, что большинство квартир в этом подъезде сдаются в аренду. В ночь, когда проводилась спецоперация по задержанию вероятного убийцы, соседям было не до сна.

Задержанным оказался уроженец Азербайджана Матлаб Султанов. 37-летний мужчина признался, что убил авторитета, якобы потому, что тот много лет назад оскорбил его мать. В эту версию правоохранители не особо верят. Убитый Али Гейдаров имел огромное количество врагов. Его называли самым везучим вором в законе. За свои 40 лет Рыжий пережил три покушения и только четвертое стало роковым.

Гейдаров родился в Азербайджане, оттуда перебрался в Архангельск, где стал активно наращивать авторитет в криминальной среде, но по-настоящему солидный вес среди бандитов Альберт Рыжий обрел, когда переехал в Санкт-Петербург. В 2012 году в северной столице Гейдарова короновали, причем звание вора в законе он получил якобы с подачи тогдашнего главы преступного мира России Аслана Усояна. Личность убитого Альберта Рыжего хорошо известна журналисту и автору цикла романов "Бандитский Петербург" Андрею Константинову. По его мнению, Гейдаров входит в число так называемых воров новой формации, чья деятельность направлена прежде всего на удовлетворение бизнес-интересов: "Он не был фигурой такой прям у-у-у. Прямо скажем, не Бен Ладен и не дедушка Хасан. Это такая вторая лига, я бы так сказал. Так называемая коронация Рыжего — это все имеет отношение к так называемым ворам в законе, но на самом деле это все бизнес-конструкции и не более того".

Гейдаров, говорят, действительно имел бизнес интересы в сфере оптовой торговли овощами и зеленью. Отрасль, через которую ежегодно проходят миллионы долларов еще с 1990 годов, находится под контролем криминальных структур. По некоторым данным, Альберт Рыжий мог конкурировать в этом с влиятельным вором в законе Надиром Салифовым, известным в криминальных кругах как Лоту Гули. Своей империей он руководил из Турции. Бандит жил в роскошном пятизвездочном отеле на побережье. Нашей съемочной группе удалось снять, как выглядит самый дорогой номер. Совершенно роскошный номер стоимость сотни тысяч рублей в день. Здесь и своя барная стойка, и бильярдная, и большая-большая кровать.

Примерно такой номер занимал и сам Гули. Год назад преступного авторитета застрелил в апартаментах отеля его личный охранник Хан Ахмединский. Есть версия, что к организации этого убийства мог иметь отношение Альберт Рыжий. Интересно, что убийство Лоту Гули и Али Гейдарова очень похожи. В обоих случаях киллеры действовали практически в открытую. Будто устраивали показательную казнь.

Смерть Гейдарова уже назвали местью за организацию убийства Надира Салифова. В Турции у того остался родной брат Намик Бакинский. И вот интересная деталь – когда личность вероятного киллера еще не была установлена, СМИ писали, что в фитнес-клуб Матлаб Султанов записался по поддельным документам на имя Талеха Намика оглы Оручева. Один из вариантов перевода – судьба в руках Намика. По мнению экспертов, это именно тот случай, когда сплелись месть и бизнес-интересы мафии.

"Процесс передела сфер влияния уже запущен и катализатором этого процесса стало именно убийство Альберта Рыжего. Нет сомнений в том, что все активы, которые контролировались им, уйдут под контроль заказчиков убийства. В любом случае, предстоит серьезный передел сфер влияния", — уверен бывший сотрудник УБОП Сергей Пыжов.

Не менее серьезная работа предстоит и следователям. Вероятного убийцу на время уже отправили в СИЗО. Теперь правоохранителям предстоит установить его истинные мотивы и выйти на заказчиков этого дерзкого убийства.