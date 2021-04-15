Убийца Алика Рыжего арестован на два месяца

Подозреваемый в убийстве "вора в законе" Али Гейдарова (Алика Рыжего) арестован на два месяца по решению Хорошевского суда Москвы, передает "Интерфакс".

Матлаб Султанов обвиняется по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ.

Он был задержан накануне. По данным СКР, задержанный признал вину.

Убитый входил в криминальный клан Деда Хасана (Аслана Усояна). В 1990-х годах Гейдаров промышлял кражами и разбоями в Архангельской области. В 2014 году был приговорен к 7 годам колонии за вымогательство.

Как сообщалось, резонансное убийство произошло 12 апреля, в элитном фитнес–клубе на северо-западе Москвы. Альберт Рыжий был убит пятью выстрелами в голову во время занятия на беговой дорожке. Киллер скрылся.

Два месяца назад Гейдаров отметил 40-летний юбилей.