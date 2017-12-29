Восстановлена устойчивая связь со спутником "Ангосат"

Специалисты ракетно-космического комплекса "Энергия" получили телеметрическую информацию с аппарата "Ангосат", запущенного 26 декабря ракетой космического назначения "Зенит-3SLБФ" с космодрома Байконур.

Об этом сообщили в Роскосмосе, подчеркнув, что все параметры бортовых систем космического аппарата работают нормально.

Ранее сообщалось о том, что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но затем связь с ним была утеряна и телеметрическая информация поступать перестала.

Однако в РКК "Энергия" удалось установить контакт с "Ангосатом". По предварительным данным, потеря контакта произошла из-за короткого замыкания в оборудовании, отвечающего за энергоснабжение спутника.

Космический аппарат "Ангосат-1" представляет собой геостационарный спутник связи, который был построен корпорацией РКК "Энергия" и должен эксплуатироваться компанией "Ангосат".

Он представляет собой первый спутник связи Анголы, предназначенный для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию страны и всего африканского континента.