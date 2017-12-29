Очевидцы публикуют в Сети видео с места аварии на Сходненской

В Интернете появились видеоролики с места аварии на Сходненской улице в Москве, где автобус врезался в остановку общественного транспорта и сбил стоящих там людей.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства (ЦОДД) Москвы, в результате ДТП три человека пострадали.

Поскольку на месте аварии работают оперативные службы, в ЦОДД просят автомобилистов объезжать Сходненскую улицу по улице Свободы, Туристской улице и Походному проезду.