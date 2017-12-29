Томск, Иркутск, Ижевск: по России прокатилась волна "минирования" торговых центров

Сразу в нескольких городах России проводится эвакуация ТЦ из-за анонимных звонков с угрозами. Так, посетителей шести крупнейших торговых центров Томска эвакуируют из-за звонков о минировании. Информация проверяется. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах города, звонки начали поступать в торговые центры один за одним в обед. Проходит эвакуация сотрудников и посетителей.

Тем временем, аэропорт и нескольких торговых центров Иркутска также эвакуируют из-за анонимных сообщениях о заложенных взрывных

устройствах. По некоторой информации, эвакуируют торговые центры и в Ангарске.

По информации "Интерфакса", несколько торговых центров эвакуированы в Ижевске из-за звонков о минировании. По всем сообщениям из дежурной части республиканского МВД в дежурную часть Росгвардии о необходимости обследования объектов на предмет обнаружения взрывных устройств выехали сотрудники вневедомственной охраны и саперы ОМОНа. Саперы проводят обследование объектов и прилегающей территории.

Звонки о минировании различных зданий по всей России продолжаются с начала осени. По данным спецслужб, большинство телефонных звонков о минировании объектов в городах России были из-за рубежа.