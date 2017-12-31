Роухани назвал участие в протестах конституционным правом

Президент Ирана Хасан Роухани считает участие в протестах конституционным правом иранцев. Однако он подчеркнул, что "критика отличается от насилия", поскольку она не наносит ущерб государственной собственности, сообщает телеканал Press TV.

Ранее, 28 декабря, в иранском городе Мешхед 200 человек вышли на массовую акцию. Они протестовали против экономической ситуации в стране и скандировали лозунги против правительства.

В результате 52 человека были арестованы за участие в несанкционированном митинге и уничтожение государственной собственности. Протестные акции также прошли в других городах Ирана. По данным властей, в городе Доруд погибли два человека, при этом силы безопасности подчеркивают, что не открывали огонь по протестующим, передает РИА Новости.