"Заминированный" и эвакуированный аэропорт Казани возобновил работу

Казанский аэропорт, персонал и пассажиры которого были эвакуированы из-за ложного звонка о "минировании", вновь начал работать. Угроза взрыва не подтвердилась.

Анонимное сообщение о бомбе поступило вечером 31 декабря, сообщает РИА Новости. Спецслужбы провели проверку воздушной гавани. В настоящее время она функционирует в обычном режиме.

Владимир Путин подписал закон, устанавливающий более суровое, чем ранее, наказание для телефонных террористов. Если из-за действий звонящего погиб человек, то его действия наказываются штрафом от 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей либо лишением свободы на срок от 8 до 10 лет. В самом "легком" случае – если аноним сообщил об опасности из хулиганских побуждений – "шутнику" грозит штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо 2-3 года принудительных работ. За "минирование" социальных объектов предусмотрен штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет. А ложные сообщения, направленные на дестабилизацию работы органов власти, будут наказываться штрафом от 700 тысяч до миллиона рублей или тюремным сроком от 6 до 8 лет.