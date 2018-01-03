Визит главы МИД Франции в Иран отложен

Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан отложил визит в Иран, где в последние дни минувшего года вспыхнули массовые протесты.

Незадолго до запланированного визита президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Хасаном Роухани выразил озабоченность числом погибших манифестантов и призвал власти Исламской республики к сдержанности и мирному разрешению конфликта. Президенты двух стран единодушно решили, что намеченный на конец этой недели визит главы французского МИД должен быть отложен.

Как сообщалось, с 28 декабря 2017 года в крупных городах Ирана, в том числе, Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште, проходят массовые акции протеста. Президент страны Хасан Роухани заявил, что они вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством извне. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали уже не менее 20 человек. Только в Тегеране за последние три дня задержаны около 450 человек.