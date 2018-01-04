Власти Югры окажут помощь родственникам погибших в аварии

Родственникам погибших в аварии в Октябрьском районе ХМАО окажут помощь. Такое поручение дала правительству региона губернатор Югры Наталья Комарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественных связей ХМАО. Кроме того, региональные власти обеспечат условия для проведения следственных мероприятий и восстановления безопасного движения на участке региональной трассы Ханты-Мансийск — Нягань, где произошла авария.

Как сообщалось ранее, 3 января в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли десять человек, в том числе четверо детей в возрасте от года до 12 лет. Возбуждено уголовное дело.