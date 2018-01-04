Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу: что изменилось для бизнеса?

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступил в силу. Его нормы существенно упрощают процедуры и ускоряют процесс прохождения таможни. Что новые правила меняют для бизнеса?

Даст добро – почти автоматически и в разы быстрее. Таможня с этого года работает по новым правилам. Единый кодекс Евразийского экономического союза наконец-то ратифицирован всеми странами-участницами. И по прогнозам, должен существенно облегчить жизнь бизнесу сразу пяти государств: России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении. Правила прохождения таможни теперь полностью совпадают.



Участие специалистов в таможенной процедуре новый кодекс сводит к минимуму. Декларировать товар теперь можно электронным способом, сам выпуск в большинстве случаев — автоматический. Всю процедуру должны успеть выполнить за 4 часа. Раньше лимит был сутки. И лишние документы не нужны – действует принцип одного окна.



Хорошие новости и для любителей зарубежного онлайн-шопинга. Лимит стоимости покупки, не облагаемой пошлиной, понижать будут. Но не в этом году, как планировалось, а только в следующем. Отложить изменения решили в конце декабря минувшего года. Итак, сейчас порог беспошлинного ввоза — 1000 евро. Причем речь не об одной покупке, а о суммарной стоимости всех покупок за месяц. А вот с 2019 года платить придется уже с общей стоимостью 500 евро. Пошлина составит 30 процентов от уплаченной суммы – но не менее чем 4 евро за 1 килограмм товара. С 2020 пошлиной будет облагаться уже любая покупка дороже 200 евро. Оплатить придется 15 процентов от суммы – но не меньше чем 2 евро за килограмм. И что важно, через два года речь в расчет будут брать уже каждую конкретную покупку, а не сумму за месяц. В основном, борьба идет, конечно, не с теми, кто покупает вещи для личного пользования. А с организаторами нелегального бизнеса, когда заказанные за границей товары потом перепродают по завышенной цене.



Если говорить в целом, в числе ожидаемых плюсов от нового документа – рост экспорта и упрощение поставок импортных товаров. В этом году есть и другие перспективы. Зоны свободной торговли. Пока у Евразийского экономического союза такая есть только с Вьетнамом. Но на очереди и другие страны. Начались переговоры с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром, а еще с Израилем и Сербией. Ближайшие договоренности, пожалуй, могут быть достигнуты с Ираном. Создание зоны свободной торговли с этой страной даст прирост ВВП всем государствам союза. Россия получит дополнительно 1,3 миллиарда долларов. Первый шаг должны сделать уже в январе. Речь пока о временном соглашении, которое обеспечит облегченный режим торговли для более чем 200 видов товаров.