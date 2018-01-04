"Огонь и ярость": как погорела Хиллари Клинтон и свежие тайны Белого дома

Агентство национальной безопасности США, которое занимается кибершпионажем по всей планете, покидают лучшие и талантливые сотрудники. Такую сенсационную новость опубликовала Washington Post. Причина — потеря доверия к агентству со стороны общественности. Другим источником разочарования американцев стало новое разоблачение о сговоре Хиллари Клинтон с прессой.

Нью-йоркское поместье Клинтонов в городе Чаппаква, где бывшая госсекретарь на личных почтовых серверах, вопреки закону хранила е-мейлы государственной важности, снова под прицелом телекамер. Пожар в домике охраны.

- Нам сообщили, что ситуация под контролем, никто не пострадал. Но ни слова о том, были ли бывший президент или бывший госсекретарь в это время дома.

Электронные письма, конечно, не горят, зато их можно удалить. Как выяснили конгрессмены-республиканцы, именно этим и занимались накануне выборов близкие к штабу Клинтон сотрудники IT- компаний. В Конгрессе, где теперь располагают письменными доказательствами, уверены, что руководство ФБР было в курсе и даже намеренно покрывало злоумышленников, никого из них не допросив.

Издание Hill цитирует возмущенных законодателей.

"Это была попытка заранее предопределить результат. Бесспорно, Хиллари Клинтон принесли пользу те люди, которые постарались, чтобы она смогла уйти от ответственности", — констатирует член юридического комитета палаты представителей Мэтт Гейтс.

Заместителю главы ФБР Эндрю Маккейбу все это может стоить кресла. Еще больше оно закачалось и под спецпрокурором Робертом Мюллером. Подав иск в суд, в наступление перешел бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. Он считает, что Мюллер превысил полномочия, в рамках так называемого российского расследования, начав копать в глубины украинского периода работы Манафорта.

В своем заявлении он сообщил, что его допрашивал Департамент юстиции и ФБР в 2014 году по поводу его деятельности на Украине в качестве политического консультанта и его оффшорных банковских счетах на Кипре. Никаких обвинений не было предъявлено, и он, очевидно, указывает на то, что они все видели и раньше, но не привлекали его к ответственности. Почему обвиняют сейчас в связи с расследованием дела о России?

Одним из доказательств связи Трампа с Россией у Мюллера одно время считали мало что значившую встречу представителей его штаба с российским юристом Весельницкой. Интерес к ней со временем угас, но бывший советник Трампа Стив Бэннон теперь его неожиданно подогрел. Журналист Майкл Вульф в своей книге "Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа" привел слова бывшего стратега администрации Белого дома. Сам факт участия сына Трампа в той встрече Бэннон называет поступком, похожим на измену.

Президент США откликнулся жестко.

"У Стива Бэннона нет ничего общего со мной или с моим президентством. Когда его уволили, он не только потерял должность, он еще лишился рассудка", — заявил президент США Дональд Трамп.

Покоя благодаря книге Вульфа лишился Тони Блэр. Журналист утверждает, что бывший премьер во время избирательной кампании сообщал трамповскому зятю Кушнеру о слежке, которую ведут за его тестем британские спецслужбы. У Барака Обамы были в курсе, но не мешали. Сам же Блэр таким образом якобы добивался поста официального эмиссара Трампа на Ближнем Востоке.

"Эта история полностью сфабрикована, буквально от начала до конца. Я никогда не вел таких разговоров с Джаредом Кушнером снаружи или внутри Белого дома", — открестился от обвинений премьер Великобритании с 1997 по 2007 годы Тони Блэр.

Хватает в книге Вульфа и других жареных подробностей. Необычная прическа президента США оказывается результат процедуры по пересадке волос, которая называется редукция скальпа. А вот выдержать процедуру окрашивания Трампу не хватает терпения, поэтому и выходит такой странный оранжевый блонд.

Вульф утверждает, что обо всем этом узнал лично от Иванки Трамп, у которой, оказывается, тоже большие амбиции. По словам журналиста, дочь главы Белого дома и его зять вошли в администрацию с дальним прицелом. Иванка, дескать, сама в будущем мечтает баллотироваться на президентский пост.