Трамп: говоря о Китае, Путин был предельно серьезен

Дональд Трамп отправился в турне по Штатам, чтобы громко напомнить о себе и высказаться о происходящем в стране. Вновь отказался признать поражение на выборах 2020 года.

Дональд Трамп возвращается. 45-й президент США вместе со скандальным журналистом Биллом O’Райли отправляется в историческое турне по Штатам. Первая остановка – Флорида. Желающих попасть на встречу – сотни.

Но американские СМИ, которых на мероприятие не пустили, утверждают: спортивная арена, где прошла встреча, была полупустой. Организаторам даже пришлось закрыть верхние трибуны. Но кадры говорят сами за себя. Толпа с нетерпением ждала появления Дональда Трампа.

- Спасибо большое! Давайте повеселимся.

Встреча длилась несколько часов с небольшим перерывом. За это время Трамп успел в очередной раз заявить, что не признаёт себя проигравшим на выборах.

Высказался о событиях 6 января – несанкционированной акции у стен Капитолия. Заявил, что это было не восстание, а протест. А вот бунт, по его мнению, состоялся как раз в день выборов – 3 ноября 2020 года.

Конечно, без комментариев не оставил личность нынешнего президента Джо Байдена.

"Они говорили, что я некомпетентен, не знаю, что делаю, что я глуп. А что теперь? Ничего подобного. Даже леворадикальные СМИ передумали. Теперь я, по их мнению, диктатор. Может быть, президентов нужно заставлять проходить тесты? Никто почему-то не говорит, что Байден некомпетентен. Но, я думаю, что все всё видят. Я следил за их переговорами с Владимиром Путиным – это было очень печально", – заявил Дональд Трамп.

При этом о российском лидере Трамп отзывается исключительно хорошо.

"Путин очень интересный человек. Хотите – верьте, хотите – нет, он любит комедию, сарказм. Но, когда мы заговорили о Китае, он был предельно серьёзен. Сейчас я его процитирую: "Они великая и сильная страна, очень сильная нация". Он не улыбался, он был предельно серьёзен", – вспоминает Трамп.

Говоря об американской прессе, Трамп заявил, что она ещё более коррумпирована, чем политики. Призвал ужесточить закон о клевете. А в какой-то момент, говоря о якобы российском вмешательстве, даже заговорил по-русски.

- Он сделал российское вмешательство больше.

Похоже, для Трампа это "историческое турне" равно предвыборному. Всё больше разговоров о том, что он будет баллотироваться в 2024 году.

"Я хочу спросить вас, вы хотите, чтобы Трамп баллотировался?", – поинтересовался у участников встречи журналист Билл О’Райли.

Сейчас, по словам Трампа, у него 70-процентная поддержка. И турне с О'Райли явно должно сыграть свою ставку.

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