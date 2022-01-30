Трамп предсказал нечто после Олимпийских игр в Пекине

Бывший президент США Дональд Трамп, который считает себя хорошим предсказателем, порекомендовал внимательно наблюдать за отношениями Китая и Тайваня после Олимпийских игр в Пекине. Он подчеркнул, что с президентом КНР Си Цзиньпином это не обсуждал. Но на это нужно смотреть.

Зимние Олимпийские игры начнутся в Пекине на следующей неделе.

Трамп уже неоднократно указывал на связь между некомпетентностью президента США Джо Байдена и обострением международной обстановки. Лидеры не понимают, что они делают, это насмешка. Если бы выборы не были подтасованы, у американцев был бы другой президент, и было бы немыслимо то, что сейчас происходит в военном плане. Если бы победил Трамп, Иран бы за неделю заключил ядерную сделку, президент РФ Владимир Путин не двинул бы войска к Украине, а Китай бы не мыслил о захвате Тайваня, подчеркнул политик, выступая на митинге в Техасе.