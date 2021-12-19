Трамп назвал Цзиньпиня убийцей и потребовал возмещения ущерба

Экс-президент США Дональд Трамп назвал убийцей китайского лидера Си Цзиньпиня. По мнению американского политика, он отлично с ним ладил, пока мир не охватил коронавирус.

Трамп считает, что Китай должен хотя бы частично компенсировать ущерб от пандемии. Оценил его бывший президент в 60 триллионов долларов. У Пекина таких денег нет, отметил Дональд Трамп, но они должны что-то сделать, сообщает телеканал Fox.

Ранее экс-глава США назвал Джо Байдена провалом и фатальной ошибкой. По мнению Трампа, нынешний президент украл выборы, а с его приходом Америку перестали уважать.