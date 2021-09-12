Трамп пообещал осчастливить американцев

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сделать американцев счастливыми. Так он ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.

Трамп в Нью-Йорке пообщался с пожарными и полицией, встреча была приурочена к годовщине терактов 11 сентября. Именно работники экстренных служб и спросили бывшего президента США о его дальнейших планах.

"Это сложный вопрос, – признал Трамп. – Хотя на самом деле для меня он простой. Я знаю, что буду делать, но мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, вы будете счастливы".