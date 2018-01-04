Госдеп США пригрозил причастным к насилию в Иране

Госдепартамент США в четверг вновь осудил гибель и аресты людей в ходе протестов в Иране. По подсчетам ведомства, в столкновениях пострадали около тысячи жителей страны. Американское внешнеполитическое ведомство пригрозило "привлечь к ответственности" причастных к "насилию против протестующих".

"У нас есть достаточные полномочия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершает насилие в отношении протестующих, причастен к цензуре и грабежу народа Ирана", — цитирует РИА Новости заявление официального представителя госдепа Хезер Науэрт.

Ранее в госдепе заявляли, что в связи с ситуацией в Иране не исключают введения новых санкций против должностных лиц Исламской республики.

В заявлении Науэрт также подчеркивается, США продолжают внимательно следить "за протестами и насилием", которые начались в крупных городах Ирана 28 декабря прошлого года.

Между тем Москва предостерегла США от попыток вмешательства во внутренние дела Ирана. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Он призвал Вашингтон не использовать ситуацию для расшатывания приверженности мирового сообщества соглашению по иранской ядерной программе.