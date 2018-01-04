США внесли в санкционный список по Ирану пять компаний, связанных с ракетной программой

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список по Ирану еще пять иранских компаний. Об этом сообщило министерство финансов США.

Как уточняется на сайте ведомства, так называемые вторичные санкции введены против следующих компаний: исследовательский центр Shahid Eslami, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Shustari Industries и Shahid Sanikhani Industries.

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что данные санкции направлены против ведущих компаний, которые связаны с ракетной программой Ирана. А Соединенные Штаты Америки продолжат оказывать сопротивление "пагубной деятельности иранского режима, включая введение санкций из-за нарушений прав человека".

По данным ведомства, Shahid Sanikhani Industries связана с выдержкой и отливкой твердого топлива, Shahid Kharrazi Industries – с разработкой систем навигации и контроля для баллистических ракет, Shahid Eslami Research Center является главным исследовательским центром, Shahid Moghaddam Industries занимается двигателями для баллистических ракет на твердом топливе, а компанию Shahid Shustari, вероятно, создали для производства волокнистых материалов.

В предыдущие годы Соединенные Штаты Америки ввели целый ряд санкций против компаний и должностных лиц Ирана по обвинению в причастности к поддержке терроризма и ракетной программе, напоминает РИА Новости.