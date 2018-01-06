Угроза взрыва в жилом доме в Москве не подтвердилась

Информация об угрозе взрыва в незаселенном жилом доме и магазине в Москве не подтвердилась. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванный осведомленный источник. Проверка объектов закончена, подозрительных предметов не обнаружено, заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудники экстренных служб проверяют сообщения о "заминированных" доме на Боровском шоссе и супермаркете сети "Пятерочка" на юго-западе столицы.