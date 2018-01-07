Еще один самовыдвиженец успел сдать документы в ЦИК

В последний для самовыдвиженцев день Центральная избирательная комиссия приняла пакет документов у еще одного претендента на пост президента РФ — общественного деятеля Тристана Присягина. По словам самого самовыдвиженца, он числится директором неработающей сейчас фирмы и занимается общественной деятельностью в Москве.

В ответ на вопрос о партийной принадлежности Присягин заявил, что он — "коммунист из "Единой России", передает ТАСС. По словам претендента в кандидаты, ему "нужен Кремль, чтобы вернуть Советский Союз". По информации на сайте общественного движения "Дети СССР", Присягин является одним из его основателей.

В последний день приема документов от самовыдвиженцев для участия в предстоящих президентских выборах ЦИК будет работать до полуночи. Для проверки предоставленных документов Центризбирком направляет 14 запросов в 12 ведомств. Если документы в порядке, кандидатам разрешается открыть специальный избирательный счет, чтобы начать сбор подписей и агитацию.

Самовыдвиженцам для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей, при этом в одном регионе их может быть собрано не более 7500. Регистрация кандидатов началась 27 декабря 2017 года. Представить в ЦИК документы и подписи избирателей можно до 18:00 по московскому времени 31 января. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.