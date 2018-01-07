В Йемене разбился самолет арабской коалиции

На севере Йемена потерпел крушение самолет арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Самолет разбился в подконтрольной повстанцам-хуситам йеменской провинции Саада, оба его пилота остались живы.

По сообщению телеканала "Аль-Арабия" со ссылкой на представителей коалиции, катастрофа произошла из-за технической неисправности, а пилотов удалось спасти. Между тем, подконтрольное хуситам информагентство Saba сообщило, что самолет сбили силы ПВО повстанцев.

Граничащая с Саудовской Аравией провинция Саада считается оплотом движения хуситов "Ансар Алла" и регулярно страдает от авиаударов ВВС арабской коалиции, передает РИА Новости.

Противостояние между повстанцами-хуситами и правительственными силами в Йемене продолжается с 2014 года. Официальные йеменские власти поддерживает коалиция под руководством Саудовской Аравии. В этом году хуситы дважды пытались нанести ракетный удар по Эр-Рияду, но саудовским системам ПВО удавалось сбить ракеты в воздухе. В декабре повстанцы убили бывшего президента страны Али Абдаллу Салеха.