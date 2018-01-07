Сергей Карякин занял второе место на этапе "Дакара"

В Южной Америке продолжается ралли-многодневка "Дакар". В перуанском городе Писко стартовал и там же завершился второй этап.

Сергей Карякин занял второе место в зачете квадроциклов. Действующий чемпион "Дакара" уступил 43 секунды победителю чилийцу Игнасио Касале. На третьем месте аргентинец Гастон Гонсалес. Все три призера этапа выступают на квадроциклах марки "Ямаха".

Игнасио Касала лидирует в общем зачете после двух этапов. Карякин уступает чилийцу 2 минуты 1 секунду. Третьим идет аргентинец Пабло Копетти.