Шарапова снова оказалась в топ-50 рейтинга WTA

8 января Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию рейтинга. Его по-прежнему возглавляет румынская спортсменка Симона Халеп. Российская теннисистка Мария Шарпова, ранее занимавшая 59-ю строчку в списке, переместилась на 47-ю, вернувшись в топ-50.

Лучшая из россиянок – Светлана Кузнецова – занимает 14-е место. Помимо нее и Шараповой в пятьдесят сильнейших теннисисток мира вошли еще четыре представительницы России — Анастасия Павлюченкова (16-я), Елена Веснина (17-я), Дарья Касаткина (24-я) и Екатерина Макарова (33-я), сообщает ТАСС.

Что касается первой десятки, то вслед за румынкой Халеп, лидирующей в рейтинге, расположились датчанка Возняцки, испанка Мугуруса, украинка Свитолина, американка Уильямс, чешка Плишкова, латышка Остапенко, француженка Гарсия, великобританка Конта и американка Вандевеге.